le piste ciclabili vanno migliorate e ampliate

Le piste ciclabili devono essere potenziate e allargate per incentivare sempre più spostamenti sostenibili. Samuele Pascucci, architetto di Gambettola, ha scelto questa strada adottando il progetto Bike to Work. Percorre ogni giorno circa venti chilometri in sella alla sua bici con pedalata assistita, rendendo il viaggio confortevole e senza stress. La mobilità dolce può davvero fare la differenza...

Samuele Pascucci (nella foto) 45 anni di Gambettola ha aderito al progetto Bike to work. Pascucci dove lavora? "Lavoro in Comune a Cesena, all’ufficio edilizia, sono architetto". E quanti chilometri fa ogni giorno per andare al lavoro in bici? "Percorro circa dieci chilometri all’andata e dieci al ritorno". Non è faticoso prima di una giornata in ufficio? "Ho una bici con la pedalata assistita, che mi permette di non arrivare sudato al lavoro e di non fare troppa fatica. Sono spronato, un po’ dall’ incentivo economico, ma anche dal senso ecologico". In concreto quanto guadagna? "Da febbraio a giugno (in cinque mesi) ho guadagnato almeno 150 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it