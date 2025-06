Le "Pillole di Polly" vi portano nel mondo affascinante di Caledonian Road, dove la figura di Campbell Flynn emerge come simbolo di successo e resilienza. Da umili origini a rinomato storico dell’arte e professore stimato, la sua storia è un'ispirazione che supera ogni aspettativa. Con una biografia su Vermeer che ha conquistato pubblico e critica, Flynn dimostra come passione e dedizione possano trasformare i sogni in realtà. Scopriamo insieme questa avvincente narrazione.

Tutti pensano che Campbell Flynn sia un uomo di successo. In effetti, ha realizzato il sogno americano in Inghilterra; pur provenendo da una famiglia priva di mezzi è diventato uno storico dell’arte affermato, oltre che un professore universitario stimato dagli studenti. Come se non bastasse, è ancora più famoso da quando ha scritto un’eccellente biografia su Vermeer, pubblicata durante il periodo del lockdown e apprezzata da pubblico e critica a maggioranza bulgara. Certo, questa scalata sociale, che per quasi tutti rappresenta solo un sogno proibito, probabilmente non sarebbe stata possibile se Campbell non avesse sposato Elizabeth, figlia dei ricchissimi conti di Paxford. 🔗 Leggi su Romadailynews.it