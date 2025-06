Le Onde del Destino torna al cinema | dal 23 al 25 giugno 2025 il capolavoro di Lars von Trier restaurato in 4K

Dal 23 al 25 giugno 2025, il grande schermo si illumina ancora una volta con la potenza emotiva di "Le Onde del Destino", il capolavoro di Lars von Trier restaurato in 4K. Un’occasione imperdibile per rivivere questa pellicola intensa e controversa, vincitrice del Gran Premio a Cannes nel 1996, in un’edizione che esalta ogni dettaglio. Un evento speciale che celebra l’arte di un maestro, chiudendo il trittico restaurato dedicato a lui.

Dal 23 al 25 giugno 2025 torna sul grande schermo uno dei film più intensi e discussi del cinema contemporaneo: Le Onde del Destino ( Breaking the Waves ), capolavoro di Lars von Trier, verrà proiettato in versione restaurata 4K per un evento speciale di tre giorni, distribuito in Italia da Movies Inspired. L’opera, vincitrice del Gran Premio della Giuria a Cannes nel 1996, chiude il trittico restaurato dedicato a Lars von Trier che quest’anno ha riportato in sala anche Dogville e Dancer in the Dark. Un evento cinematografico unico: tre giorni per rivedere un classico. L’appuntamento è fissato per il 23, 24 e 25 giugno 2025: solo in queste date selezionate sale italiane proietteranno Le Onde del Destino, film simbolo del Dogma 95, restaurato in altissima definizione. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Le Onde del Destino torna al cinema: dal 23 al 25 giugno 2025 il capolavoro di Lars von Trier restaurato in 4K

