Le nuove paure del mondo ferito

Le nuove paure del mondo ferito si intensificano con la recente escalation tra Israele e Iran, aprendo a scenari di grande incertezza globale. Mentre in Israele prevale una soddisfazione di breve respiro per i duri investimenti di difesa, il panorama internazionale si prepara ad affrontare sfide imprevedibili. In questo clima di tensione crescente, è fondamentale comprendere le implicazioni di un conflitto che rischia di coinvolgere l’intera regione e oltre.

Questa nuova fase del conflitto tra Israele e l’Iran apre anche a nuove paure e a nuove incertezze. In Israele, sembra per il momento prevalere la soddisfazione per i duri. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Le nuove paure del mondo ferito

Cristina Seymandi, l'antifragile: "La mia vita buttata in mezzo al mondo, ma non mi hanno ferito" - Nel suo libro "Antifragile", Cristina Seymandi condivide la sua esperienza di resilienza e crescita personale dopo una rottura improvvisa nell'agosto del 2023.

È finita così, con Greta Thunberg caricata su un aereo per la Svezia, con scalo a Parigi, ed espulsa da Israele, dopo un blitz in acque internazionali al di fuori di ogni legalità e diritto, nel silenzio complice di (quasi) tutto il mondo. Con le uniche eccezioni, tanto Vai su Facebook

La guerra tra Israele e Iran torna a essere centrale sulle prime pagine pagine di oggi dove, però, trova spazio anche la cronaca, l'attesa per la 1000 Miglia e lo sport:ne parliamo alle 12:00, nella #RassegnaStampa Streaming: https://vocecamuna.it/streami Vai su X

Le nuove paure del mondo ferito; Israele-Iran, l’ultimatum di Trump: “Due settimane a Teheran. I colloqui europei sono inutili” - Udite esplosioni a Teheran e Isfahan; Contatti Usa-Iran, Trump frena sull'attacco: Due settimane per decidere | Israele: Teheran lancia bombe a grappolo.

Iran scosso da un terremoto in piena guerra: paura anche a Teheran - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

'Paura per i missili, ma la speranza è la pace' IL REPORTAGE - Persone stordite dall'esplosione colossale emergono dai rifugi come fantasmi alle otto del mattino di domenica in un quartiere residenziale di Tel Aviv. Lo riporta ansa.it