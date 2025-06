Le nuove paure del mondo ferito

Le nuove paure del mondo ferito si fanno strada tra le ombre di un conflitto che sembra non conoscere fine. La tensione tra Israele e Iran apre scenari di incertezza e timore che coinvolgono l'intera comunità internazionale. Mentre in Israele si respira una parziale soddisfazione per i recenti sviluppi, l'orizzonte rimane avvolto da un'incertezza inquietante. In questo contesto, è fondamentale restare informati e pronti a fronteggiare le sfide che ci attendono.

Questa nuova fase del conflitto tra Israele e l'Iran apre anche a nuove paure e a nuove incertezze. In Israele, sembra per il momento prevalere la soddisfazione per i duri.

