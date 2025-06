Le neopromosse al mercatino dell’usato | Napoli la piazza più gettonata

Nel cuore pulsante di Napoli, il mercatino dell’usato si trasforma in un palcoscenico vibrante di speranze e rinascite. Tra vecchie glorie e giovani promesse, tre matricole si fanno largo sotto un’unica bandiera azzurra, pronte a scrivere nuovi capitoli della loro storia. La piazza più gettonata si prepara a sorprenderci ancora, dimostrando che il passato può essere il trampolino di lancio verso un brillante futuro.

Tre matricole in cerca d’autore, un’unica bancarella azzurra: viaggio tra ambizioni, colpi di scena e vecchie glorie pronte a ricominciare sotto altre insegne La luce calda di giugno non tradisce: basta sporgersi sul binario del calciomercato per vedere tre matricole che agitano la mano al primo treno che passa. Non cercano un posto in prima classe, ma i sedili robusti di chi è già abituato alle scosse della Serie A. La fermata più affollata? Quella di Castel Volturno: lì il Napoli ha parcheggiato un bel po’ di “usato sicuro”, in attesa che qualcuno si faccia avanti con il gettone giusto. 🔗 Leggi su Serieanews.com