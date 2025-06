Le mosse dei gialloblù Per il Modena è il momento delle cessioni Duca e Bozhanaj verso l’addio Caso in dubbio

Il calcio di oggi è un vortice di strategie e decisioni in continua evoluzione, e questa settimana ha segnato il ritmo più intenso da mesi. I gialloblù del Modena, tra cessioni e nuove mosse, preparano il terreno per il campionato 2023-2024, tra dubbi e opportunità. È il momento di analizzare le scelte delle società e le possibili svolte che potrebbero cambiare il volto della squadra. La campagna acquisti è appena iniziata…

Il fine settimana è tipicamente momento di apparente calma nel mondo dei direttori sportivi, nel periodo di calciomercato. "Ne riparliamo lunedì", vale anche nel calcio e non solo per noi comuni mortali. La settimana che da poco si è conclusa è stata, peraltro, la più intensa da quando il triplice fischio ha decretato la fine del campionato oltre un mese fa. Dall'annuncio di Sottil sino alle primissime mosse e idee di campagna acquisti, corteggiamento del Palermo per Palumbo compreso. Catellani e Sottil, in vista del raduno di luglio, hanno necessità di confrontarsi su di un tema prioritario ovvero capire chi del progetto tecnico passato potrà essere anche utile o, altrimenti, capire che tipo di futuro prospettare loro.