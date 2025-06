Le mire dell’Olimpia Booker con Nebo | miscela esplosiva

le mire dell'Olimpia Milano con Devin Booker, miscela esplosiva. Continua a ribollire il mercato del basket e, ovviamente, l’Olimpia Milano è tra le protagoniste, pronta a rivoluzionare gli assetti della squadra che quest’anno ha deluso ma sogna di tornare alla vittoria. La trattativa più calda riguarda proprio il reparto sotto canestro con Devin Booker, un omonimo dell’illustre asso dei Phoenix Suns, che da Milano ha già un passato significativo. È un giocatore...

Continua a ribollire il mercato del basket e ovviamente l’Olimpia Milano è tra le protagoniste dovendo modificare gli assetti di una squadra che quest’anno ha deluso, ma vuole tornare a vincere. La trattativa più calda è quella sotto canestro con Devin Booker, solo omonimo dell’ancor più famoso asso dei Phoenix Suns che però a Milano qualche mese ci è stato veramente ai tempi del padre Melvin biancorosso nell’98-99 e nel 2007-08. È un giocatore molto diverso, un pivot di 205 cm che gioca in EuroLega ininterrottamente dal 2018 vestendo le maglie di Bayern, Khimki e Fenerbahce, e proprio nell’ultima stagione bavarese, a dispetto dei suoi 34 anni, ha disputato la sua miglior annata viaggiando a 14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le mire dell’Olimpia. Booker con Nebo: miscela esplosiva

OLIMPIA MILANO: ECCO IL LUNGO! Accordo a un passo con Devin Booker. È lui l'uomo scelto dal club dopo il nulla di fatto con Nikola Milutinov. La notizia... https://www.pianetabasket.com/olimpia-milano/mercato-lba-l-olimpia-milano-ha-scelto-il-suo-lung Vai su Facebook

