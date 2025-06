Le immagini strazianti dell'ultima passeggiata della regina delle tigri | Se ne va una leggenda

Le immagini strazianti dell'ultima passeggiata della regina delle tigri ci ricordano il fragile equilibrio tra maestosità e vulnerabilità. Questa leggendaria predatrice, simbolo del parco nazionale di Ranthambore, si è spenta a 11 anni a causa di un cancro alle ossa. Un video toccante catturato dal fotografo Sachin Rai immortala il suo ultimo, faticoso cammino, lasciando un vuoto immenso nel cuore degli amanti della natura. Continua a leggere per scoprire la sua straordinaria storia.

Una delle tigri più celebri del parco nazionale di Ranthambore, in India, è morta a causa di un cancro alle ossa all'età di 11 anni. Un video catturato dal fotografo Sachin Rai, che l'ha seguita fin dalla sua nascita, mostra la sua ultima faticosa camminata prima di cedere il trono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

