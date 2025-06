Le guerre oscurate rassegnarsi o agire

MONDO. Ognuno di noi ha un limite alla sopportazione del proprio dolore, tanto più a quello del prossimo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Le guerre oscurate, rassegnarsi o agire

In questa notizia si parla di: guerre - oscurate - rassegnarsi - agire

“Il potere di agire. Oggi. Adesso”: Anna Lo Iacono presenta una sintesi ragionata della sua Therapy of Acting Today Now - Nel suo libro "Il potere di agire. Oggi. Adesso", Anna Lo Iacono offre una guida pratica per ritrovare se stessi nel presente.

Le guerre oscurate, rassegnarsi o agire.

Le guerre oscurate, rassegnarsi o agire - Ognuno di noi ha un limite alla sopportazione del proprio dolore, tanto più a quello del prossimo. Riporta ecodibergamo.it

Papa Francesco: a incontro S. Egidio, “non rassegnarsi mai alla guerra, c’è bisogno di pace” - “Non rassegnarsi mai alla guerra, ad agire con la forza mite della fede per porre fine ai conflitti. Si legge su agensir.it