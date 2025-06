Le graduatorie degli asili | Sono esclusi 77 bambini

Le graduatorie degli asili comunali per l’anno 2025/2026 hanno sollevato un gran clamore: ben 77 bambini sono stati esclusi dalle strutture, tra cui 'Lo Scoiattolo', 'Lo Scarabocchio' e 'Zerotre'. Con un nuovo asilo in arrivo a Monticelli, la domanda si fa ancora più pressante. Questo numero elevato di esclusi ha suscitato le indignazioni e le preoccupazioni di famiglie e amministratori, evidenziando l’urgenza di trovare soluzioni efficaci per rispondere alle esigenze dei più piccoli.

Sono state pubblicate, nei giorni scorsi, le graduatorie per l’anno educativo 20252026 e ben 77 bambini resteranno esclusi dagli asili nido comunali. In città ce ne sono tre, di queste strutture, ovvero ‘Lo Scoiattolo’, ‘Lo scarabocchio’ e ‘Zerotre’, anche se un quarto asilo verrà realizzato prossimamente a Monticelli essendo stato già finanziato il progetto. Il fatto che sia rimasto fuori un numero così alto di bimbi, però, ha suscitato le proteste di diverse famiglie e anche della minoranza. "Ciò conferma, purtroppo, quello che denunciamo da tempo: l’incapacità dell’ amministrazione comunale di programmare servizi essenziali per le famiglie – spiegano i consiglieri di opposizione Francesco Ameli, Gregorio Cappelli, Andrea Dominici, Marta Luzi, Manuela Marcucci, Emidio Nardini e Angelo Procaccini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le graduatorie degli asili: "Sono esclusi 77 bambini"

