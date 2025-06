Le foto di Trump nella Situation Room durante l' attacco all' Iran

Le immagini sono un potente racconto di un momento storico, catturando l’attenzione del mondo. La Casa Bianca ha condiviso fotografie che immortalano Donald Trump e la sua squadra nella Situation Room, mentre monitorano in tempo reale gli attacchi contro i siti nucleari iraniani. Uno sguardo intimo e immediato su decisioni cruciali che hanno segnato un capitolo di tensione internazionale. Questi scatti ci ricordano come la storia venga spesso scritta negli istanti più decisivi.

Washington, 22 giu. (askanews) - Sono scatti destinati a entrare nella storia. La Casa Bianca ha diffuso sui social le foto del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e di altri componenti della sua amministrazione, tra cui il vicepresidente JD Vance, il direttore della Cia John Ratcliffe e il segretario di stato Marco Rubio, nella Situation Room, mentre seguono in diretta i bombardamenti americani sui siti nucleari iraniani. Il presidente si è presentato nella stanza della Casa Bianca dove vengono discusse le operazioni militari e le più urgenti questioni riguardanti la sicurezza nazionale con il cappello da baseball rosso con lo slogan MAGA, "Make America Great Again" che aveva lanciato in campagna elettorale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le foto di Trump nella Situation Room durante l'attacco all'Iran

In questa notizia si parla di: trump - situation - room - durante

Trump: tutti via da Teheran, e abbandona il G7 in anticipo. Convocata riunione sicurezza nazionale in Situation Room - In un gesto sorprendente, Trump ordina a tutti di lasciare Teheran e abbandona in anticipo il G7, mentre si svolge una riunione cruciale sulla sicurezza nazionale nella Situation Room.

Nella Situation Room della Casa Bianca, durante l'attacco americano contro i siti nucleari c'erano tutti i principali collaboratori di Donald Trump, tranne uno: la direttrice dell'intelligence nazionale, Tulsi Gabbard. Vai su X

Trump, con Bance, Rubio e gli altri più stretti collaboratori ha seguito dalla Situation Room della Casa Bianca il bombardamento. Dalle 2 italiane di stanotte gli Stati Uniti sono in guerra Vai su Facebook

Gli scatti di Trump nella Situation Room durante l'attacco all'Iran; Il cappello di Trump, le corna di Hegseth, le mani giunte di Caine: le immagini dalla Situation room; Le foto di Trump nella Situation Room della Casa Bianca mentre gli Stati Uniti bombardavano l'Iran.

Gli scatti di Trump nella Situation Room durante l'attacco all'Iran - Le immagini ricordano altre foto storiche nella stessa stanza della Casa Bianca, come quella di Barack Obama durante la cattura di Osama bin Laden o di Bush durante l’invasione dell’Iraq ... Scrive msn.com

Le foto di Trump nella Situation Room durante l’attacco all’Iran - La Casa Bianca ha diffuso sui social le foto del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e di altri componenti della ... Lo riporta askanews.it