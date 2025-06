Le fiamme avvolgono un' imballatrice in un campo di paglia bruciato un ettaro di terreno | l' intervento dei vigili del fuoco

Un rogo devastante ha coinvolto un'imballatrice in un campo di paglia a Fabriano, bruciando un ettaro di terreno e minacciando di propagarsi ulteriormente. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, supportati dai colleghi di Arcevia e Jesi, ha evitato il peggio, dimostrando ancora una volta l’importanza della prontezza e della collaborazione. La sicurezza e la rapidità di intervento sono state decisive per contenere l’incendio e proteggere l’ambiente circostante.

FABRIANO – Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio in zona via Bachelet a Fabriano, per l'incendio di un'imballatrice in un campo di paglia. Sul posto la squadra dei pompieri cittadina, che con il supporto delle squadre di Arcevia e Jesi ha spento le fiamme, le quali si erano estese.

In questa notizia si parla di: fiamme - imballatrice - campo - paglia

