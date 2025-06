Le donne sono emerse nella storia della musica italiana come voci con Mina e Ornella Vanoni Possiamo solo cantare? Bene però cantando ti rivoluzioniamo il mondo! Paola Turci e Gino Castaldo ci anticipano il tema della conversazione-concerto che porteranno in tour

Le donne hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica italiana, con icone come Mina e Ornella Vanoni. Ora, con Paola Turci e Gino Castaldo, si apre un nuovo capitolo: un tour che celebra il coraggio di raccontare un’epoca dominata dagli uomini, come quella tra il 1979 e il 1981. È il momento di riscrivere la narrazione e rivoluzionare il mondo della musica, partendo dalla forza delle voci femminili.

D ai diamanti non nasce niente, dalla frustrazione invece. «Sin dall'inizio avevamo un cruccio: raccontare un periodo che ha avuto per protagonisti solo maschi, da Fabrizio De André a Lucio Dalla» premette Gino Castaldo – massima autorità della critica, divulgatore e nota voce di Rai Radio 2 – che nel 2024 ha portato sui palchi con Paola Turci Il tempo dei Giganti. 1979-1981: i tre anni magici della musica italiana, spettacolo di parole e canzoni. E che ora – sempre con Paola (squadra che vince, non si cambia) – corre ai ripari con La Rivoluzione delle Donne (prodotto da Elastica con il festival L'Eredità delle donne ), in giro per l'Italia fino a dicembre.