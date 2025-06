Le congratulazioni ai cugini della Normanna per la promozione poi il post dell' Albanova sparisce dai social

Le congratulazioni ai cugini della Normanna per la meritata promozione sono state un momento di gioia condivisa, ma il mistero del post dell’Albanova scomparso dai social aggiunge un tocco di intrigo a questa stagione intensa. Nel grande libro del calcio campano, anche le piccole storie celano significati profondi, e questa sparizione sembra racchiudere una narrazione più vasta, fatta di passione, rivalità e tradizione. Questi episodi, spesso invisibili, sono il cuore pulsante del nostro sport.

Nel grande libro del calcio campano, tra una promozione e una retrocessione, tra una traversa all'ultimo minuto e un rigore sbagliato, ci finiscono spesso anche piccoli episodi che, seppur apparentemente insignificanti, raccontano più di tante interviste. È il caso della recente "sparizione".

