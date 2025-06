Le compagnie cancellano i voli da e per il Medio Oriente dopo gli attacchi

Le tensioni crescenti nel Medio Oriente stanno affrontando un impatto significativo sui collegamenti aerei, con numerose compagnie che annunciano cancellazioni e ritardi per garantire la sicurezza dei passeggeri. In questo scenario di incertezza, chi pianifica un viaggio in questa regione deve essere ben informato sulle ultime novità e possibili alternative. La situazione è in evoluzione e richiede attenzione costante per partire con serenità e consapevolezza.

Tanti e in aumento i disagi per chi deve recarsi nei paesi del Medio Oriente, con diverse compagnie che, per ragioni di sicurezza, stanno riducendo o rimandando i voli dopo l’attaccio di Israele e Stati Uniti all’Iran. British Airways e Singapore Airlines hanno cancellato i loro voli per il Golfo Persico. Diversi voli British per Dubai sono stati soppressi, due aerei che qui erano diretti sono stati fatti rientrare in altri scali. Un volo che era decollato dall’aeroporto londinese di Heathrow sabato sera ed è stato dirottato su Zurigo, dopo che aveva ormai raggiunto lo spazio aereo dell’Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le compagnie cancellano i voli da e per il Medio Oriente dopo gli attacchi

