Le ciclabili si rifanno il look via ai lavori

Le ciclabili di Concorezzo si preparano a una trasformazione importante: via ai lavori di restyling per garantire sicurezza e comfort agli studenti che ogni giorno le percorrono. Dopo interventi su varie strade, il progetto, dal valore di circa 280mila euro, sta ridisegnando il volto delle piste ciclabili, rendendole più moderne e funzionali. È un nuovo capitolo dedicato alla mobilità sostenibile e alla tutela di chi sceglie la bici come mezzo quotidiano.

Hanno preso il via i lavori di sistemazione delle piste ciclabili che conducono a scuola, quelle battute ogni giorno dai ragazzi, a Concorezzo. È già a pieno regime l’intervento lungo un tratto di via Volta. Il capitolato prevede il restyling del manto stradale. In queste settimane sono stati completati altri interventi sulle piste in via Pio XI e via La Malfa e sui marciapiedi di via Garibaldi. Il quadro economico è di circa 280mila euro. "Abbiamo voluto dare priorità ai lavori sulle corsie per bici più usate dagli studenti per raggiungere la scuola e per tornare a casa ogni giorno - spiega Walter Magni, assessore alle Opere pubbliche -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le ciclabili si rifanno il look, via ai lavori

In questa notizia si parla di: lavori - ciclabili - rifanno - look

Proseguono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione delle piste ciclabili lungo la via Emilia e l’ex ferrovia - Sono in corso i lavori per la creazione di nuove piste ciclabili lungo la via Emilia e l'ex ferrovia Santarcangelo-Urbino, dedicati alla mobilità sostenibile.

I marciapiedi di via Decio Raggi si rifanno il look: previsti oltre un mese di lavori - I marciapiedi di via Decio Raggi si rifanno il look nel tratto tra via Campo di Marte e viale Bolognesi, per garantire sicurezza e comfort a cittadini e pendolari.

A Cosenza le piste ciclabili... si rifanno il look; Le strade di Cagliari si rifanno il look con il Global Service; Aiuole, marciapiedi più larghi e ciclabile colorata: come sarà il nuovo corso Buenos Aires.

Le ciclabili si rifanno il look, via ai lavori - Hanno preso il via i lavori di sistemazione delle piste ciclabili che conducono a scuola, quelle battute ogni giorno dai ragazzi, a Concorezzo. Lo riporta msn.com

Sondrio si rifà il look: ciclabili e parcheggi attorno alla Castellina - Sondrio, 7 giugno 2025 – I nuovi servizi e percorsi ciclopedonali hanno dato all’area della Castellina una nuova veste. msn.com scrive