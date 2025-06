Le auto rubate per fare le spaccate così agiva la banda di Borgo Nuovo | Non usare il flex alle 5 di mattina

Nascosti tra le ombre di Borgo Nuovo, i membri della banda di Cos236 erano specializzati nel rubare auto da usare come armi per commettere furti sempre più audaci. La loro strategia? agire alle prime luci dell'alba, evitando i flessibili tools come il flex, e colpire tabaccherie, centri scommesse e distributori di carburante. Ma cosa succede quando i colpi non vanno come previsto? Scopriamolo insieme.

Rubavano auto da utilizzare per commettere altri furti ancora, anche due o tre a notte: i bersagli erano tabaccherie, centri scommesse, distributori di carburante, pizzerie. A volte i colpi andavano bene, e bisognava spartirsi i bottini, altre volte meno, costringendo la banda a fughe. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Le auto rubate per fare le spaccate, così agiva la banda di Borgo Nuovo: "Non usare il flex alle 5 di mattina..."

In questa notizia si parla di: banda - auto - rubate - fare

Minacce, auto rubate e incendiate: il lungo elenco di atti intimidatori ai referenti del personale delle pulizie dei locali Uni Fg - La situazione all'Università di Foggia si aggrava, con atti intimidatori nei confronti dei referenti del servizio di pulizie.

Minacce, auto rubate e incendiate: il lungo elenco di atti intimidatori ai referenti del personale delle pulizie dei locali Uni Fg - Un clima preoccupante si è instaurato attorno ai referenti del personale delle pulizie dell'Università di Foggia, con atti intimidatori sempre più gravi, tra cui auto rubate e incendiate.

Il primo è stato fermato in via Brennero: nascondeva delle carte di credito non sue rubate da due auto; il secondo è stato messo in fuga e poi rintracciato alle Albere Vai su Facebook

Auto rubate in Calabria, catturata banda criminale: così facevano sparire i veicoli, il video; Sgominata banda di ladri di SUV di lusso, 80 auto rubate in 3 anni; Oltre 20 auto rubate in 7 mesi: sgominata la 'Banda delle Audi e Volkswagen' di Cerignola.

Le auto rubate per fare le spaccate, così agiva la banda di Borgo Nuovo: "Non usare il flex alle 5 di mattina..." - Retroscena e intercettazioni dell'ultimo blitz che ha portato all'arresto di sette persone (tutti i nomi). Si legge su palermotoday.it

Auto rubate tra Palermo e provincia: sgominata banda, sette arresti e un ricercato - Erano diventati l’incubo degli automobilisti tra Palermo e la provincia: una banda di ladri, composta da sette uomini residenti nel rione Borgo Nuovo, è stata sgominata dalla squadra mobile di Palermo ... Segnala meridionews.it