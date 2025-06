Lazio UAP Protocollo su tele-ECG in farmacia viola le norme

La novità delle farmacie laziali che eseguono tele ECG e Holter cardiaci, finanziati dal SSR, ha suscitato entusiasmo ma anche dubbi. Tuttavia, alcune voci critiche, tra cui l’UAP e altre associazioni di categoria, sottolineano che questo protocollo potrebbe violare le norme vigenti. È fondamentale analizzare attentamente questa iniziativa per garantire che l’innovazione non comprometta la qualità e la sicurezza dei servizi sanitari. La questione rimane complessa e merita un’attenta riflessione.

ROMA (ITALPRESS) – La Regione Lazio ha annunciato l’avvio di un protocollo sperimentale che consente alle farmacie di eseguire tele ECG, Holter cardiaco e pressorio rimborsati dal Servizio Sanitario Regionale, destinando a tal fine 1,4 milioni di euro per circa 45.000 esami. In una nota l’ UAP (Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, enti e ospedalità Privata) e le altre associazioni di categoria, comprese Anisap e Federlazio, invitano la Regione Lazio “a revocare il protocollo e il Ministero della Salute a ristabilire il rispetto delle norme vigenti, a garanzia dell’equità concorrenziale e della sicurezza delle prestazioni sanitarie”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

