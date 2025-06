Lavrov ' il mondo rischia di sprofondare nel caos'

Il mondo si trova a un crocevia pericoloso: secondo il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, l'interpretazione autonoma del diritto all'autodifesa può portare a un caos senza precedenti. Con le tensioni tra Israele e Iran in aumento, il rischio di escalation globale cresce, rischiando di destabilizzare ulteriormente la già fragile pace internazionale. La situazione richiede una riflessione urgente sulla stabilità e il rispetto delle norme internazionali, affinché si possa evitare il precipizio verso un conflitto generalizzato.

Se ognuno è autorizzato ad interpretare il diritto all'autodifesa come crede, il mondo rischia di sprofondare in un " caos completo ". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un'intervista alla televisione di Stato ripresa dall'agenzia Ria Novosti. Lavrov si riferiva agli attacchi di Israele contro l' Iran, ma non ancora a quelli americani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lavrov, 'il mondo rischia di sprofondare nel caos'

