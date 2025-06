Lavoro mercato d’estate 2025 in Lombardia | i più richiesti sono operai e addetti vendite

Segno di un’Italia che non chiude più per ferie. O, piuttosto, di un mercato del lavoro dinamico e in continua evoluzione, dove le opportunità si moltiplicano anche oltre le tradizionali mansioni stagionali. Per il mercato estivo 2025 in Lombardia, operai e addetti alle vendite dominano la scena, riflettendo un cambiamento nei bisogni delle imprese e nelle preferenze dei lavoratori. La stagione si presenta ricca di sfide e nuove possibilità, pronte a essere conquistate.

Milano, 22 giugno 2025 – Bagnini, cuochi, camerieri te li aspetti. Così come quel lungo elenco di mansioni di cui necessitano hotel e villaggi turistici. Ma, a sorpresa, nella classifica delle posizioni aperte relative all’estate lavorativa del 2025 trovi il s orpasso di richieste per professioni legate a logistica, manifattura, grande distribuzione e sanità su quelle “di stagione“. Segno di un’Italia che non chiude più per ferie. O, perlomeno, non più come una volta. I 2.500 annunci diffusi in tutta la penisola raccontano abbastanza fedelmente un’economia che è cambiata. L’ufficio candidature di Openjobmetis, tra le principali Agenzie per il lavoro in Italia con più di 160 filiali presenti su tutto il territorio nazionale, è un buon osservatorio per fotografare il mercato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavoro, mercato d’estate 2025 in Lombardia: i più richiesti sono operai e addetti vendite

In questa notizia si parla di: estate - lavoro - mercato - lombardia

Estate, 66 milioni turisti e 267 milioni presenze: bene il mercato domestico in Italia - L'estate si preannuncia quanto mai vivace per il turismo in Italia, con stime di 66 milioni di turisti e 267 milioni di presenze.

Bologna-Milan è anche sul mercato: 3 intrecci per la prossima estate - Bologna e Milan, reduci da una finale emozionante, sembrano intensificare le proprie trattative sul mercato.

Cerchi #lavoro e vorresti rafforzare le tue skills? Vuoi acquisire nuove #competenze per aumentare la tua competitività sul mercato del lavoro? ? Orienta è il portale che fa per te! Veloce, smart e a portata di clic, su #CDMOrienta potrai scoprire i corsi di # Vai su Facebook

Lombardia: al via la legge di riforma del mercato del lavoro; Cerchi lavoro? Ecco i 5 mestieri più richiesti in Lombardia; Al via il bando “Lombardia per le donne”.

Lavoro, mercato d’estate 2025 in Lombardia: i più richiesti sono operai e addetti vendite - La sorpresa: prevale la domanda di tecnici sui profili legati a hotel e ristoranti. Riporta ilgiorno.it

Estate 2025, i lavori più richiesti? Addetti al retail, camerieri e cuochi - 500 offerte segnalate da Openjobmetis in vista dell'estate: tra centri commerciali affollati, località turistiche in fermento e raccolti da portare a termine, la domanda di personale cresce da ... Segnala italiaatavola.net