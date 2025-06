Lavori sulla A14 Bologna-Taranto chiusure notturne nel tratto Molfetta-Trani

Se viaggiate sulla A14 Bologna-Taranto, preparatevi a qualche disagio: nelle notti tra lunedì 23 e giovedì 26 giugno, dalle 22 alle 6, il tratto tra Molfetta e Trani verso Pescara sarà chiuso per lavori di pavimentazione. Pianificate il viaggio in anticipo e considerate percorsi alternativi per evitare inconvenienti. La sicurezza e l’efficienza dei lavori sono fondamentali per garantire un tratto più sicuro e migliore per tutti gli automobilisti.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti consecutive di lunedì 23, martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 giugno, dalle 22 alle 6 del giorno successivo, sarà chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Trani, verso Pescara. Contestualmente sarà chiusa. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Lavori sulla A14 Bologna-Taranto, chiusure notturne nel tratto Molfetta-Trani

