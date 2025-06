Lavoratori somministrati in Questura e Prefettura | scatta il ricorso e ora il Ministero trema

In un clima di crescente tensione tra lavoratori somministrati e istituzioni, la situazione in Lombardia raggiunge il cuore di un problema delicato e cruciale. Con ben 22 persone in bilico nel Bresciano e 130 in tutta la regione, il ricorso al Tar da parte di grandi agenzie mette in discussione un sistema ormai sotto pressione. La posta in gioco è alta: la stabilità di molte attività pubbliche e private, e il futuro di migliaia di lavoratori.

Brescia, 22 giugno 2025 – Ventidue persone appese al filo di una sentenza nel Bresciano, 130 in tutta la Lombardia. Ma, al di lĂ del ricorso al Tar del Lazio fatto da Adecco e Randstad contro il Ministero dell’Interno, c’è una valanga che rischia di ricadere su Questure, Prefetture, immigrati, aziende, pubblica sicurezza. Le ventidue persone sono i lavoratori somministrati che, dal 2021, si occupano di tutte le pratiche che riguardano l’ immigrazione in Questura e Prefettura a Brescia. “Per affrontare i numeri crescenti delle pratiche legate agli immigrati – sottolinea Francesca Butturini, segretaria Nidil Cgil Brescia –, il Ministero si è avvalso di lavoratori in somministrazione, 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavoratori somministrati in Questura e Prefettura: scatta il ricorso e ora il Ministero trema

In questa notizia si parla di: lavoratori - somministrati - questura - prefettura

Lavoratori agricoli e dell'industria alimentare, presidio Flai Cgil davanti alla prefettura - Lunedì 26 maggio, lavoratrici e lavoratori agricoli e dell'industria alimentare di Brindisi si riuniranno in presidio davanti alla prefettura, promossa dalla Flai Cgil.

Lavoratori del Gruppo Battistolli in sciopero: presidio davanti alla prefettura - In un contesto in cui i diritti dei lavoratori tornano al centro del dibattito pubblico, il Gruppo Battistolli si trova a fronteggiare un'importante mobilitazione.

Personale delle Prefetture e Questure in presidio; Questura e Prefettura di Brescia rischiano di perdere 26 lavoratori in somministrazione; Lavoratori somministrati in Prefettura e Questura, vita da precari.

Personale delle Prefetture e Questure in presidio - 45, di fronte alla sede Adecco, dei lavoratori somministrati ... Segnala msn.com

Questure e Prefetture, a rischio in Liguria 30 lavoratori in somministrazione - Sono circa 30 le lavoratrici e i lavoratori in Liguria che sono impiegati nelle Questure e nelle Prefetture che rischiano il posto di lavoro. Come scrive msn.com