Lavora in giardino e gli rubano una croce egizia che stava indossando.

Un gesto ingenui e sfrontato ha scosso San Giovanni al Natisone: un uomo di 57 anni, intento a lavorare nel suo giardino, si è visto strappare in pochi secondi una preziosa collana d'oro raffigurante una croce egizia, dal valore di 1500 euro. L'episodio, avvenuto tra le 9 e le 9:30 di sabato, ha lasciato tutti scioccati. A denunciare l’accaduto ai carabinieri...

