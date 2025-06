L’auto si sfrena e la travolge | donna incastrata sotto una ruota

Un dramma sfiorato si è verificato a Recanati, dove un’auto si è improvvisamente sfrenata travolgendo un’anziana donna di 85 anni. Nonostante il grave incidente e le ferite, la donna ha mantenuto la lucidità, offrendo speranza in un momento così critico. La scena ha sconvolto i residenti: cosa è realmente accaduto e quali sono le condizioni della vittima? Continuiamo a seguire gli sviluppi di questa vicenda che ha scosso tutta la comunità.

Recanati (Macerata), 22 giugno 2025 – È rimasta sempre cosciente, nonostante il trauma e le ferite, la donna di 85 anni travolta dalla sua stessa auto in via Brodolini a Recanati, nel quartiere di Villa Teresa, nel pomeriggio di oggi. Secondo quanto ricostruito, l’anziana – A. T. le sue iniziali – aveva appena parcheggiato la Toyota Yaris Hybrid lungo il lato destro della strada in salita, direzione piazzale Europa. Dopo essere scesa dal veicolo, si è avvicinata allo sportello del passeggero per prendere la borsa, ma in quel momento la vettura si è sfrenata, cominciando a muoversi all’indietro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it