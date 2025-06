L' auto sbanda e si schianta contro un muro | ragazza soccorsa dall’eliambulanza

Un drammatico incidente nel Bresciano scuote la comunità: un’auto perde il controllo, schiantandosi contro un muro e lasciando una giovane donna gravemente ferita. Soccorsa dall’eliambulanza, la ragazza 22enne si trova ora sotto le cure intensive presso l’Ospedale Civile di Brescia. La scena, ancora vivida nei ricordi dei testimoni, ci ricorda quanto la sicurezza sulla strada sia fondamentale e quanto debbano essere prese tutte le precauzioni.

Un altro brutto incidente stradale nel Bresciano: coinvolti un ragazzo e una ragazza, entrambi di 22 anni. I due sono usciti di strada con l’auto, finendo contro un muro. Ad avere la peggio sarebbe stata la giovane donna, trasferita in elicottero all’Ospedale Civile di Brescia. Ha riportato seri. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - L'auto sbanda e si schianta contro un muro: ragazza soccorsa dall’eliambulanza

In questa notizia si parla di: auto - muro - ragazza - sbanda

L'auto sbanda, colpisce un ponte e finisce in un campo: ferita una ragazza - Nella prima mattinata di giovedì 22, un grave incidente si è verificato in via Dismano a Ravenna, coinvolgendo una 26enne di Santo Stefano, originaria di Ferrara.

L'auto sbanda e si schianta contro un muro: ragazza soccorsa dall’eliambulanza; Sbanda con l’auto che si scontra col muro, due ragazzi feriti a Cesinali (Avellino); La Mercedes coupé sbanda in curva, poi finisce contro il muro di una casa: morto sul colpo.

Sbanda con l’auto che si scontra col muro, due ragazzi feriti a Cesinali (Avellino) - La vettura è sbandata e dopo aver perso aderenza ha impattato un muro di contenimento a lato della ... Segnala fanpage.it

Auto sbanda e va contro un albero. Ferita una ragazza di 23 anni - Una ragazza di 23 anni è rimasta ferita in un incidente accaduto ieri pomeriggio in via della Costituzione, in centro a Novellara. msn.com scrive