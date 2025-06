Lautaro Martinez spiega | Dobbiamo sporcarci le mani dobbiamo crescere in questo aspetto

Lautaro Martinez ha sottolineato l'importanza di mettersi al servizio della squadra, affermando: «Dobbiamo sporcarci le mani, dobbiamo crescere in questo aspetto». Dopo la vittoria contro l’Urawa Red Diamonds, il bomber dell’Inter ha condiviso la sua visione nel post partita, evidenziando come ogni passo avanti sia fondamentale per raggiungere nuovi traguardi. Un messaggio di determinazione e crescita che ispira tutto il team.

Lautaro Martinez ha parlato nel post partita contro l'Urawa: «Dobbiamo sporcarci le mani, dobbiamo crescere in questo aspetto» Ai microfoni di Dazn nel postpartita di Inter Urawa Red Diamonds, partita del 2° turno del Mondiale per Club, Lautaro Martinez ha detto questo. Le parole: VITTORIA IMPORTANTE – «Sicuramente sì, lo abbiamo detto la prima gara e all'inizio di questa competizione che le

Lautaro a Dazn: «Dobbiamo alzare il nostro orgoglio e sporcarci le mani. Il mio gol? Quando la palla è andata in angolo ho pensato solo ad una cosa» - Lautaro Martinez, cuore pulsante dell'Inter e capitano carismatico, ha condiviso le sue emozioni dopo una vittoria cruciale contro gli Urawa Red Diamonds.

Lautaro suona la carica ma l’Inter si deve svegliare: “Dobbiamo imparare a sporcarci le mani” - Lautaro Martinez infiamma il cuore dei tifosi nerazzurri con il suo secondo gol al Mondiale per Club, accendendo la speranza di una rimonta epica contro l'Urawa.

