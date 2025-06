Lautaro Martinez | All’Inter serviva vincere a prescindere da come!

Lautaro Martinez, il cuore pulsante dell’Inter, ha dimostrato ancora una volta il suo valore con una giocata acrobatica che ha portato i nerazzurri alla vittoria nel Mondiale per Club FIFA. La sua determinazione e talento hanno fatto la differenza a Seattle, confermando che per l’Inter contava solo vincere, a prescindere dalle difficoltà. La partita si è conclusa con un risultato storico, segnando un nuovo capitolo nella storia del club.

Una strepitosa giocata acrobatica di Lautaro Martinez ha avviato il ribaltone dell'Inter contro l'Urawa Red Diamonds, per la prima vittoria al Mondiale per Club FIFA. Il capitaa su Inter TV quanto successo a Seattle. PORTATA A CASA – Le parole di Lautaro Martinez su quanto successo in Inter-Urawa Red Diamonds: «Sicuramente è stata una gara complicata, una gara difficile perché dall'inizio sapevamo che in questa competizione sarebbe stato così. Tutte le squadre di mettono in difficoltà, perché hanno grandissimo cuore e grandissima organizzazione difensiva. Era importante vincere, non importava il come: sicuramente ci dispiace, perché abbiamo ancora un'altra volta corso dietro con un tiro in porta un gol.