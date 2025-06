Lautaro a Inter TV | Felicissimo per Carboni lo conosco fin da piccolino! Col River Plate sarà speciale per me

Lautaro Martinez, protagonista indiscusso dell’Inter, si mostra estremamente felice dopo la vittoria contro l’Urawa Red Diamonds, celebrando anche la crescita di giovani talenti come Carboni, che conosce fin da quando era piccolo al River Plate. La passione e l’entusiasmo traspaiono nelle sue parole, mentre riflette sulle sfide da affrontare per perfezionare ulteriormente il gioco di squadra. Ecco cosa ha detto l’attaccante nerazzurro nel post partita.

L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club dopo la vittoria sull’Urawa Red Diamonds. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Urawa Red Diamonds, sfida del secondo turno del Mondiale per Club vinta al fotofinish dalla squadra di Cristian Chivu, Lautaro Martinez si è espresso così ai microfoni di Inter TV. SUL MATCH E LE COSE DA MIGLIORARE – « Sicuramente è stata una gara complicata, una gara difficile. Sapevamo fin dall’inizio che tutte le squadre ti mettono in difficoltà perché hanno grandissimo cuore, grandissima organizzazione difensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro a Inter TV: «Felicissimo per Carboni, lo conosco fin da piccolino! Col River Plate sarà speciale per me»

