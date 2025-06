Laurienté il debito è saldato o no? Il Sassuolo tra conferma e offerte

Arrivare a Sassuolo ha rappresentato per Aremand Laurientè una vera e propria rinascita: un’occasione di scoperta e crescita nel cuore della Serie A, dove si è subito sentito in famiglia. Tra conferme e offerte, il suo percorso si intreccia con emozioni e sfide, raccontate nella miniserie ‘Sassuolo. La rinascita’. Scopri come l’esperienza neroverde abbia trasformato il suo sogno in realtà, lasciandoci un sorriso e la voglia di saperne di più.

"Arrivare a Sassuolo è stata una fortuna: ho conosciuto l'Italia e la Serie A, e mi sono sempre sentito in famiglia". Affida la sintesi della sua esperienza in neroverde al primo e al secondo episodio di 'Sassuolo. La rinascita', la miniserie prodotta dal Sassuolo Calcio e da Yf Studio disponibile gratuitamente, da venerdi, su Dazn. E sorride largo, Aremand Laurientè, ripensando a come la sua Serie B fosse cominciata con un rigore sbagliato a Catanzaro ("ero convinto di segnare, ho sbagliato: succede") e sia invece finita con il titolo di capocannoniere del campionato cadetto che gli appiccica addosso le stimmate di uomo mercato.

