L' audio choc su Muschitta che cambia tutto sul delitto di Garlasco - ASCOLTA

Scopri l'audio choc che potrebbe rivoluzionare il caso di Garlasco. Un brano esclusivo tra l'ex maresciallo Marchetto e Alfredo Sportiello svela dettagli sorprendenti sulla testimonianza di Marco Muschitta, ritenuto un testimone inattendibile. Ascolta con attenzione questa conversazione, perché potrebbe cambiare tutto sulla tragica vicenda di Chiara Poggi. È arrivato il momento di mettere in discussione ciò che credevamo già sapere.

Pubblichiamo in esclusiva l'audio della conversazione del 17 luglio 2022 tra l'ex maresciallo Francesco Marchetto e Alfredo Sportiello, il responsabile della Asm di Vigevano che gestiva i compiti di Marco Muschitta, il testimone inattendibile del delitto di Garlasco, colui che disse di aver visto, la mattina del 13 agosto 2007 nei pressi di via Pascoli e all'ora dell'omicidio di Chiara Poggi, una ragazza bionda in bici con in mano una specie di alare da camino, puntando il dito contro la gemella Stefania Cappa. Muschitta ritrattò. E ora spunta l'audio di Sportiello: "L'hanno minacciato". Ecco il dialogo integrale - a cura di Rita Cavallaro - tra Marchetto e Sportiello: M.

