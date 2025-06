L’attacco degli Usa all’Iran con i bombardieri B2 e le bombe GBU | le tre fasi dell’operazione Tajani | Ora de-escalation e trattative con l’Iran

L’attacco degli Stati Uniti all’Iran, condotto con bombardieri B2 e bombe GBU, segna una svolta cruciale nella crisi mediorientale. Dopo aver annunciato un’attesa di due settimane, Trump ha deciso di agire immediatamente, colpendo tre siti nucleari, tra cui Fordow. Ora, con la fase di de-escalation e trattative avviate, si apre un nuovo capitolo di tensione e diplomazia tra le potenze mondiali e Teheran.

Donald Trump non ha aspettato due settimane come aveva detto. Ha attaccato tre siti nucleari dell’Iran. Il ministro Crosetto: “ Non ci ha colto di sorpresa”. Tajani: “ Ora de-escalation e trattative”. Gli Stati Uniti hanno sganciato le bombe bunker buster contro tre impianti nucleari, tra cui Fordow. Donald Trump non ha aspettato le due settimane annunciate qualche giorno fa, l’America entra in guerra contro l’Iran al fianco di Israele. Le tre fasi dell’operazione e le reazioni internazionali. (Ansa Foto) – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com