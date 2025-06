L’attacco all’Iran visto dagli USA

L’attacco all’Iran visto dagli USA: un’operazione militare decisa e senza mezzi termini. Nel primo pomeriggio, gli Stati Uniti hanno condotto raid aerei su obiettivi strategici in Iran, evidenziando la ferma volontà di proteggere i propri interessi e bloccare le ambizioni nucleari di Teheran. Donald Trump ha sottolineato come questa azione rappresenti un chiaro segnale della determinazione americana a salvaguardare la sicurezza globale, lasciando il mondo in attesa delle prossime mosse.

Da Los Angeles – Nel primo pomeriggio, ora di Washington, gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di raid aerei mirati contro obiettivi strategici in Iran, colpendo sistemi missilistici e infrastrutture legate al programma nucleare di Teheran. L’operazione è stata presentata dal presidente Donald Trump come un chiaro segnale sulla determinazione americana a difendere la propria sicurezza e quella dei suoi alleati e a impedire che l’Iran prosegua sulla strada dell’atomica. « L’Iran ora deve scegliere: pace o conseguenze ancora più severe. Gli Stati Uniti non tollereranno minacce alla nostra sicurezza o a quella dei nostri alleati. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - L’attacco all’Iran visto dagli USA

