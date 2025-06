L’attacco all’Iran smonta il bluff di Trump e scatena lo psicodramma Maga

L’attacco all’Iran ha smascherato il bluff di Trump, scatenando un vero psicodramma politico. Mentre nel 2011 Trump sosteneva di essere il negoziatore ideale per risolvere pacificamente la crisi nucleare iraniana, oggi il suo operato si rivela ben diverso. L’ex-presidente, infatti, è colui che ha ordinato un triplo strike contro Teheran, invertendo completamente il racconto e dando nuova forma a uno scenario già complesso.

