L’Atletico Ascoli vicino all’accordo con D’Alessandro

L'Atletico Ascoli si avvicina con entusiasmo a un nuovo capitolo, puntando a rafforzare la squadra e a puntare in alto. Dopo settimane di negoziati, il club è ormai in dirittura d’arrivo per l’accordo con D’Alessandro, un tassello fondamentale per il futuro bianconero. Con l’obiettivo di consolidare il roster e alzare l’asticella, i dirigenti sono pronti a definire gli ultimi dettagli per una stagione che promette grandi emozioni.

E' già da qualche settimana che l'Atletico Ascoli sta pianificando il suo futuro in Serie D. Il patron Graziano Giordani, il direttore sportivo Mario Marzetti e il tecnico Simone Seccardini, continuano ad incontrarsi per ragionare innanzitutto sui calciatori della passata stagione da confermare, e poi sui 4-5 nuovi arrivi che dovrebbero dare ulteriore qualità all'organico bianconero in vista del via alla prossima stagione sportiva, la terza consecutiva in Serie D. Come già ipotizzato, qualche settimana fa, il primo nome della lista è sicuramente quello del capitano Matteo D'Alessandro che ha appena compiuto 36 anni.

Atletico Ascoli: Futuro in Serie D con il capitano D'Alessandro - L'Atletico Ascoli guarda al futuro in Serie D, con il capitano D'Alessandro al centro dei progetti. Il Direttore Sportivo Mario Marzetti ha già avviato la pianificazione per la terza stagione consecutiva, impegnandosi a costruire una squadra competitiva.

