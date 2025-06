L’Atalanta spinge per chiudere la trattativa con il Southampton Sulemana agli ultimi metri | affare fatto a 18 milioni

L'Atalanta accelera con decisione per assicurarsi Kamaldeen Sulemana dal Southampton, in un’operazione che si avvicina alla conclusione. Dopo aver negoziato con successo, i nerazzurri puntano a finalizzare l’affare a 18 milioni, offrendo un'ottima soluzione sia per il club britannico che per il calciatore. La trattativa si sblocca sugli ultimi dettagli: il talento ghanese, desideroso di una nuova sfida, non vede l’ora di vestire la maglia della Dea.

Accelerata atalantina per Kamaldeen Sulemana, 23enne attaccante del Southampton con cui sono in corso trattative ben avviate. I Saints, dopo la retrocessione in Championship, devono vendere e abbassare il monte ingaggi: la prima richiesta economica per l’esterno offensivo ghanese era intorno ai 25 milioni, poi scesi a 20. La Dea avrebbe proposto 14 milioni più bonus, le parti si stanno avvicinando e si può chiudere a 18, con il giocatore che non ha fatto mistero di gradire la destinazione Bergamo, sia per giocare per la prima volta la Champions, sia per ritrovare il tecnico Ivan Juric che lo ha valorizzato al Southampton. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Atalanta spinge per chiudere la trattativa con il Southampton. Sulemana agli ultimi metri: affare fatto a 18 milioni

