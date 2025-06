Lastrigiana doppio ritorno E Regoli è il più cercato

Il calciomercato dilettanti di quest’anno si conferma come un vero e proprio gioco di specchi, con le squadre pronte a blindare i propri talenti in attesa del via ufficiale il 30 giugno. Tra conferme e partenze, il futuro dei club di Serie D si disegna con entusiasmo e strategie mirate. Scopriamo insieme le ultime novità e gli interessanti movimenti che stanno scuotendo il panorama calcistico amatoriale.

Il calciomercato dilettanti di quest'anno si distingue per una tendenza delle società a blindare i propri gioielli, aspettando comunque il 30 giugno, via libera ufficiale delle trattative. Serie D. Il San Donato Tavarnelle ha confermato anche il centrocampista Lorenzo Pecchia (cl.'02). Invece, lasciano il club il difensore Leonardo Bruni ('97) e il centrocampista Milton Vitali Borgarello ('97), entrambi come si dice, vestiranno la casacca del Teramo. Inoltre, in uscita c'è anche l'attaccante Leonardo Manfredi ('02) che sembra destinato di giocare nel Trestina di Simone Calori, che ha prelevato anche Edoardo Priore, ('02) attaccante proveniente dal Montevarchi.

