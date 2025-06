L’asse Empoli-Firenze tra rivalità e futuro

l’asse tra Empoli e Firenze si trasforma in un affascinante spazio di scambio, integrazione e opportunità. Un intreccio di talenti, idee e strategie che supera le rivalità per costruire un futuro condiviso, dimostrando che nel calcio, come nella vita, la vera vittoria nasce dalla capacità di collaborare e crescere insieme.

di Niccolò Pistolesi Sono circa 40 i chilometri che separano Empoli da Firenze, due città vicine geograficamente ma divise da una rivalità calcistica intensa e storica. Una rivalità che si accende sul campo ogni volta che le due squadre si affrontano, tra voglia di rivalsa, orgoglio territoriale e sano agonismo. Ma fuori dal rettangolo di gioco, il confine si fa più sfumato. Lì dove lo sport è battaglia, il calciomercato diventa spesso ponte. E uno dei ponti più trafficati in Italia, negli ultimi anni, è proprio quello tra il Castellani e il Franchi. Negli anni, molti giocatori hanno percorso il tragitto tra le due sponde dell'Arno.

