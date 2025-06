L’Ascoli riparte da Patti e Tomei | L’ora di tornare a parlare di calcio

L’Ascoli riparte con entusiasmo, puntando su Patti e Tomei per scrivere un nuovo capitolo di successi. Dopo aver consolidato l’unità d’intenti, la squadra si prepara a un rilancio ambizioso, anche in attesa del passaggio formale delle quote azionarie. La comunità ascolana può già sognare una rinascita, perché il calcio vero non si ferma mai e ora più che mai è tempo di credere nel futuro.

ASCOLI L’Ascoli di Passeri sancisce l’unità d’intenti trovata con Patti e Tomei. In attesa del fatidico incontro dal notaio per il passaggio delle quote azionarie dalla Ferinvest Italia Srl della famiglia Pulcinelli ai proprietari dell’azienda Distretti Ecologici, i nuovi acquirenti hanno già voluto annunciare quali saranno le figure sulle quali sviluppare il progetto tecnico volto a favorire la ripartenza del Picchio. In assenza delle firme sui contratti che arriveranno probabilmente nei prossimi giorni, le ultime ore intanto hanno visto il prossimo presidente Bernardino Passeri e suo figlio Andrea annunciare attraverso il sito ufficiale del club di corso Vittorio Emanuele quali saranno le figure con le quali sviluppare il rinnovato progetto tecnico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Ascoli riparte da Patti e Tomei: "L’ora di tornare a parlare di calcio"

