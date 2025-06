‘Lasciare partire il figlio Heung-min-è una leggenda ma la Premier League è troppo veloce per lui ora Nella finale di Europa League le sue gambe erano sparite Succede a tutti alla fine l’ex centrocampista del Tottenham Hotspur dice a FFT perché avrebbe accettato BID per Star

Son Heung-Min, il talentuoso attaccante del Tottenham, ha affrontato molte sfide nel suo decennio con gli Spurs, culminato con la vittoria della Europa League. La sua evoluzione da promessa a leggenda è stata incredibile, ma ora si svela un lato inaspettato: l’ex centrocampista rivela perché avrebbe potuto accettare offerte di mercato. Scopriamo insieme cosa ha spinto Son a rimanere fedele ai suoi colori e come questa decisione definisce il suo incredibile percorso.

Notizia fresca giunta in redazione: Sono passati 10 anni da quando Son Heung-Min si è unito al Tottenham Hotspur da Bayer Leverkusen-un decennio in poi, è una leggenda di Bona Fide Spurs. Il sudcoreano ha segnato 173 gol in 454 partite per Spurs e alla fine si è assicurato il primo grande trofeo di club della sua carriera a maggio, quando ha sollevato il trofeo della Europa League come capitano. Da allora, tuttavia, ci sono stati notizie secondo cui potrebbe lasciare il club, con Fenerbahce di Jose Mourinho e le parti dell’Arabia Saudita tra quelle legate. Ti potrebbe piacere È il momento giusto per il Tottenham e il figlio Heung-min, dice Jamie O’Hara. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - ‘Lasciare partire il figlio Heung-min-è una leggenda, ma la Premier League è troppo veloce per lui ora. Nella finale di Europa League, le sue gambe erano sparite. Succede a tutti alla fine “l’ex centrocampista del Tottenham Hotspur dice a FFT perché avrebbe accettato BID per Star

