Lars Von Trier la biografia di un regista provocatore

Scopri la complessità di Lars von Trier, il regista che ha rivoluzionato il cinema con capolavori come Dogville e Melancholia, ma non senza suscitare controversie. Domani alle 18, presso la Feltrinelli di Corso Diaz 14, Elisa Battistini presenta il suo libro ‘’Lars Von Trier. La luce oscura’’, con l’intervento di Claudio Leandri. Un’occasione imperdibile per esplorare la vita e le sfumature di un artista provocatore e geniale.

Domani alle 18 alla Feltrinelli in corso Diaz 14, incontro con Elisa Battistini per la presentazione del libro ''Lars Von Trier. La luce oscura''. Interviene Claudio Leandri. Dire Lars von Trier significa, per gli appassionati di cinema, pensare a capolavori come Dogville, Le onde del destino e Melancholia. Ma anche alle accuse di misoginia che di frequente gli sono state rivolte. A quando il Festival di Cannes lo bandì dopo che una sua battuta malriuscita su Hitler divenne marchio d'infamia. Allo scandalo rappresentato dalle 5 ore e mezza di Nymphomaniac, con le sue immagini pornografiche. Quando si parla del regista danese è quasi impossibile rimanere neutrali, tenere separato l'artista dalla sua arte.

