L’arcivescovo Delpini a Lecco per il pre-Giubileo | consegnato il mandato ai giovani

A Lecco, tra le acque placide del lago di Como, si è acceso un segnale di speranza e rinnovamento: l’arcivescovo Delpini ha consegnato il mandato ai giovani ambrosiani, anticipando il grande Giubileo dei giovani a Roma. Un momento carico di emozione e vocazione, che invita i giovani a essere protagonisti di un cammino di fede e solidarietà. La giornata si è conclusa con un messaggio di unità e fiducia nel futuro della Chiesa.

Lecco, 22 giugno 2025 – Anteprima di Giubileo nella città dei Promessi sposi per i giovani fedeli ambrosiani. Lecco sabato ha ospitato il Festival della Speranza, in vista del Giubileo dei giovani che si svolgerà a Roma dal 28 luglio al 3 agosto. Sul lago di Como sono arrivati ragazze e ragazze di tutta la diocesi di Milano per stringersi attorno all' arcivescovo monsignor Mario Delpini, per la consegna del mandato, sia a quanti si recheranno a Roma il mese prossima, sia a quanti affronteranno esperienze di volontariato e di missione, in Italia e all'estero. Il Festival della Speranza. È stato un pomeriggio di testimonianze, momenti di preghiera, animazioni musicali, workshop, mostre.

