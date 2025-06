Lapo Elkann la nuova avventura imprenditoriale | diventa socio delle calzature di lusso Blu Scarpa

Lapo Elkann, noto erede di casa Agnelli, si reinventa nel mondo dell'imprenditoria unendo passione e stile. Dopo le sfide di Italia Independent e Garage Italia, ora si tuffa nel lusso delle calzature con Blu Scarpa, brand di scarpe artigianali dal colore blu inconfondibile. Questa nuova avventura promette di unire eleganza italiana e innovazione, consolidando la sua presenza nel panorama fashion. Lapo si appresta a scrivere un nuovo capitolo di successo, dando vita a una collezione capace di catturare l’attenzione del pubblico più esigente.

Nuova avventura imprenditoriale per Lapo Elkann. L'erede di casa Agnelli, dopo il flop degli occhiali Italia Independent e le difficoltà di Garage Italia, ha deciso di diventare socio di minoranza di Blu Scarpa, marchio di calzature di lusso, rigorosamente di colore blu e realizzate a mano, in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Lapo Elkann, la nuova avventura imprenditoriale:  diventa socio delle calzature di lusso Blu Scarpa

In questa notizia si parla di: lapo - elkann - avventura - imprenditoriale

Quando Lapo Elkann diceva al fratello: «Tu e Tavares siete Batman e Robin» - Quando Lapo Elkann esclamava al fratello che lui e Tavares erano come Batman e Robin, la fretta di concludere la fusione era palpabile.

Lapo Elkann, la nuova avventura imprenditoriale: diventa socio delle calzature di lusso Blu Scarpa; La chiusura degli occhiali, i debiti condonati, l’avventura svizzera: Lapo Elkann non riesce a ripartire e perde quasi un milione.; Lapo Elkann chiude Italia Independent: gli è costata 40 milioni di euro.

Lapo Elkann, la nuova avventura imprenditoriale: diventa socio delle calzature di lusso Blu Scarpa - Blu Scarpa in occasione della Milano Fashion week uomo ha presentato per la primavera estate 2026 un nuovo modello che si ispira al mondo del calcio, disponibile in 5 edizioni limitate, la 2. Lo riporta torinotoday.it

Nuova avventura imprenditoriale per Lapo Elkann - Lapo Elkann, dopo Italia Independent e Garage Italia Customs, si rituffa nel mondo imprenditoriale con una nuova società, la Laps to go holding. Riporta quattroruote.it