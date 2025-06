L’Ancona ora punta sull’attaccante Kouko

L’Ancona si prepara a scrivere un nuovo capitolo di rinascita, puntando deciso sull’attaccante Kouko per rafforzare l’attacco e rilanciare le proprie ambizioni. Tra movimenti frenetici e segnali di serietà, la società biancorossa dimostra di credere nel progetto, nonostante le sfide della piazza in fermento. L’investimento strategico è il segnale che l’Ancona vuole risalire con determinazione e passione. La sfida ora è dimostrare che questa rinascita possa diventare realtà.

Movimenti frenetici in casa biancorossa. L' Ancona non si ferma e dopo aver sistemato la questione stipendi – annunciata ieri via social dalla società – ora punta tutto sul rafforzamento della rosa per Agenore Maurizi. Un segnale di impegno e di serietà che arriva proprio mentre la piazza continua a manifestare la sua contestazione – lunedì sera assemblea pubblica al Cinema Italia di corso Carlo Alberto –, e che trova riscontro nei videomessaggi dei nuovi acquisti, su tutti quello di Andrea Zini che per primo ha voluto salutare i tifosi dorici. Sul fronte operazioni, la dirigenza biancorossa sta per chiudere colpi importanti.

L'attaccante Andrea Zini è il primo acquisto dell'Ancona per la stagione 2025-2026 - Nato nel 1998 a Pisa, la punta toscana vanta anche 16 presenze in serie C. Scrive anconatoday.it