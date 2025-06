Lancio di petardi fumogeni e seggiolini | gara interrotta Samp salva Salernitana in C

Un’altra giornata di incredibili tensioni e scontri nel calcio italiano, tra petardi, fumogeni e seggiolini volanti. La partita tra Salernitana e Sampdoria si trasforma in un campo di battaglia, interrompendo una sfida che rischia di finire con un 0-3 a tavolino. Tra episodi di violenza e incidenti, emerge ancora una volta la fragilità del nostro calcio, lasciando aperta la domanda: come si può tornare a giocare in sicurezza?

Inevitabilmente sarà 0-3 a tavolino. I gol di Coda e Sibilli, poi dalla curva granata cade di tutto. Gara sospesa tre volte, poi Doveri costretto a mandare tutti negli spogliatoi. Dal caos Brescia all'intossicazione alimentare dopo l'andata a Marassi: troppi veleni attorno alla sfida. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lancio di petardi, fumogeni e seggiolini: gara interrotta. Samp salva, Salernitana in C

In questa notizia si parla di: gara - lancio - petardi - fumogeni

Caos a Salerno: lancio di petardi, fumogeni e seggiolini, la partita con la Samp sospesa per 20' - Il calcio si trasforma in un campo di battaglia: da Salerno a Brescia, scena di petardi, fumogeni e incidenti che minano lo spirito sportivo.

Caos a Salerno: lancio di petardi, fumogeni e seggiolini, sospesa la partita con la Samp; Fiorenzuola-Prato sospesa per lancio di fumogeni; Protesta dei tifosi del Lecce: lancio di petardi e fumogeni durante gara col Napoli.

Gara interrotta a Salerno: la Sampdoria resta in Serie B, campani retrocessi - Gara interrota e Sampdoria salva Triste epilogo nella gara dell'Arechi, nella serata che ha sancito la retrocessione della Salernitana in Serie C, con l'interruzione anzitempo per lancio di oggetti - Si legge su sportpaper.it

Playout Serie B, Salernitana-Sampdoria sospesa per lancio di sediolini e petardi in campo - 2 a favore della squadra ospite, che ha in mano la salvezza, quando siamo ferm ... msn.com scrive