Lanciò bottiglie in mezzo alla strada | sarà rimpatriato

Lanci242 bottiglie in strada e ora si trova a dover affrontare le conseguenze: sar224 rimpatriato. La scorsa settimana, il protagonista di questo gesto insensato e rischioso era stato al centro delle cronache cittadine, attirando attenzione per la sua azione pericolosa in via della Prepositura, nella zona della Portela. Nelle scorse ore, lui, un gambiano, ha affrontato un importante passo verso la risoluzione di questa vicenda.

🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Lanciò bottiglie in mezzo alla strada: sarà rimpatriato

