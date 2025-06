Lanciano droga e telefonini per i detenuti di un carcere abruzzese 3 pacchetti intercettati dalla polizia penitenziaria

Un tentativo inquietante di eludere le barriere carcerarie è stato sventato grazie all’attenzione e alla professionalità della polizia penitenziaria di Teramo. Tre pacchetti, presumibilmente contenenti droga e telefonini, sono stati intercettati nel muro di cinta del carcere di Castrogno, un importante risultato che dimostra ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e la legalità. La lotta al crimine dentro e fuori le mura continua con determinazione.

Avrebbero lanciato droga e telefonini per i detenuti di un carcere abruzzese, quello di Castrogno a Teramo, ma la polizia penitenziaria ha intercettato tre pacchetti dal muro di cinta. Importante rinvenimento da parte delle donne e degli uomini della polizia penitenziaria come scrive il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Lanciano droga e telefonini per i detenuti di un carcere abruzzese, 3 pacchetti intercettati dalla polizia penitenziaria

In questa notizia si parla di: polizia - penitenziaria - droga - telefonini

Lanciano droga e telefonini per i detenuti di un carcere abruzzese, 3 pacchetti intercettati dalla polizia penitenziaria - Un’operazione sorprendente quella portata a termine dalla polizia penitenziaria nel carcere di Castrogno a Teramo, dove sono stati intercettati tre pacchetti lanciati oltre il muro di cinta.

Lanciano droga e telefonini per i detenuti di un carcere abruzzese, 3 pacchetti intercettati dalla polizia penitenziaria https://ift.tt/EDgm39W https://ift.tt/jYtoW7v Vai su X

https://certastampa.it/cronaca/72523-telefonini-e-droga-arrivano-in-volo-a-castrogno-la-polizia-penitenziaria-chiede-droni.html Vai su Facebook

Lanciano droga e telefonini per i detenuti di un carcere abruzzese, 3 pacchetti intercettati dalla polizia penitenziaria; Lanciano droga e telefonini per i detenuti di un carcere abruzzese, 3 pacchetti intercettati dalla polizia penitenziaria; LANCIANO DROGA E TELEFONINI AI DETENUTI DEL CARCERE DI TERAMO: STOP DALLA POLIZIA PENITENZIARIA.

Polizia penitenziaria di teramo blocca lancio di telefoni cellulari e droga nel carcere di castrogno - Nel carcere di Castrogno a Teramo la polizia penitenziaria ha bloccato l’introduzione di cellulari e droga, mentre il SAPPE chiede droni e unità cinofile per migliorare la sicurezza e contrastare le t ... gaeta.it scrive

Lanciano droga e telefonini per i detenuti di un carcere abruzzese, 3 pacchetti intercettati dalla polizia penitenziaria - L'episodio è avvenuto nel carcere Castrogno di Teramo nei giorni scorsi come informa il sindacato Sappe ... Come scrive ilpescara.it