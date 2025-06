L' America si blinda rafforzate le misure di sicurezza

L'America si prepara a blindarsi, rafforzando le misure di sicurezza in risposta agli ultimi eventi in Iran e ai raid americani. Da New York a Los Angeles, le autorità sono in allerta massima, monitorando ogni potenziale minaccia. La tensione è palpabile, ma la determinazione di proteggere i cittadini resta ferma. In questo scenario di crescente insicurezza, l'unità e la prontezza sono più che mai fondamentali per mantenere saldo il tessuto della nazione. Lavoreremo...

L'America si blinda, dopo l'attacco Usa in Iran. Le autorità federali e i leader di diversi importanti Stati e città , da New York a Los Angeles e alla capitale, stanno rafforzando le misure di sicurezza e monitorando potenziali minacce dopo i raid americani. "Le nostre risorse sono pienamente impegnate. Rimaniamo vigili. Dio benedica l'America e tutti coloro che la difendono", ha scritto su X il vice capo dell' Fbi Dan Bongino. "Lavoreremo incessantemente per proteggere la patria americana", ha scritto su X la segretaria alla sicurezza interna Kristi Noem. Anche i leader locali e le forze dell'ordine sono in stato di massima allerta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'America si blinda, rafforzate le misure di sicurezza

