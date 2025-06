L’America si blinda dopo l’attacco di Trump contro l’Iran rafforzate le misure di sicurezza per il rischio attentati Massima allerta in Italia | Vigilati 29mila obiettivi

L’America si stringe in una morsa di massima allerta dopo l’attacco statunitense contro i siti nucleari in Iran, aumentando le misure di sicurezza e vigilando su 29.000 obiettivi in Italia. La tensione tra le potenze mondiali si fa palpabile, mentre si temono ritorsioni dal regime iraniano o da gruppi affiliati. Le autorità sono in allerta massima: la sicurezza di tutti è la priorità, perché la pace globale è un obiettivo che non possiamo permetterci di perdere.

Dopo l’attacco statunitense condotto nella notte contro i siti nucleari in Iran, negli Usa cresce la tensione per possibili ritorsioni da parte del regime iraniano o di gruppi a esso affiliati. Le autorità federali hanno rafforzato le misure di sicurezza su tutto il territorio nazionale, dichiarando uno stato di massimo allerta. «Le nostre risorse sono pienamente impegnate. Rimaniamo vigili: Dio benedica l’America e tutti coloro che la difendono», ha scritto su X il vice capo dell’Fbi, Dan Bongino. Anche la segretaria alla Sicurezza interna, Kristi Noem, ha dichiarato che il Dipartimento sta lavorando «senza sosta per difendere la patria: ogni potenziale minaccia sarà gestita con la massima serietà». 🔗 Leggi su Open.online

