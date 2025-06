L’America si blinda dopo l’attacco di Trump contro l’Iran rafforzate le misure di sicurezza per il rischio attentati Massima allerta anche in Italia

L’America si stringe in un abbraccio di massima allerta dopo l’attacco americano contro l’Iran, con le autorità che intensificano le misure di sicurezza in tutto il paese. La tensione cresce e il rischio di rappresagge si fa concreto, lasciando tutti con il fiato sospeso. Le risorse sono al massimo per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini, mentre il mondo osserva con apprensione. Rimaniamo vigili: la nostra sicurezza è una priorità assoluta.

Dopo l’attacco statunitense condotto nella notte contro i siti nucleari in Iran, negli Usa cresce la tensione per possibili ritorsioni da parte del regime iraniano o di gruppi a esso affiliati. Le autorità federali hanno rafforzato le misure di sicurezza su tutto il territorio nazionale, dichiarando uno stato di massimo allerta. «Le nostre risorse sono pienamente impegnate. Rimaniamo vigili: Dio benedica l’America e tutti coloro che la difendono», ha scritto su X il vice capo dell’Fbi, Dan Bongino. Anche la segretaria alla Sicurezza interna, Kristi Noem, ha dichiarato che il Dipartimento sta lavorando «senza sosta per difendere la patria: ogni potenziale minaccia sarà gestita con la massima serietà». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: attacco - iran - america - blinda

Israele si blinda: stato d’emergenza e spazio aereo chiuso. Allarme per un attacco imminente dall’Iran - In un clima di crescente tensione, Israele si prepara all’irreversibile. La decisione di proclamare lo stato d’emergenza e chiudere lo spazio aereo segna una svolta cruciale nella regione, alimentando l’allarme di un possibile attacco imminente dall’Iran.

L'America si blinda,dopo l'attacco Usa in Iran.Le autorità federali e i leader di diversi importanti Stati e città,da New York a Los Angeles e alla capitale,stanno rafforzando le misure di sicurezza e monitorando potenziali minacce dopo i raid americani. Vai su X

L’attacco israeliano e la nuova escalation Vai su Facebook

L’America si blinda dopo l’attacco di Trump contro l’Iran, rafforzate le misure di sicurezza per il rischio attentati. Massima allerta anche in Italia; Israele-Iran, la guerra in diretta | Gli Usa attaccano l'Iran. Trump: «Cancellati i siti nucleari». Il parlamento di Teheran vuole chiudere lo Stretto di Hormuz. Vance «Sarebbe un suicidio»; Rubio: non escludo intervento Usa se Stretto di Hormuz venisse chiuso. Israele: «Sito di Natanz distrutto.

L'America si blinda, rafforzate le misure di sicurezza - Le autorità federali e i leader di diversi importanti Stati e città, da New York a Los Angeles e alla capitale, stanno ra ... Segnala msn.com

La rotta dei 7 Bombardieri Usa: prima di colpire l'Iran passano davanti alla Sicilia - WASHINGTON L'America si blinda, dopo l'attacco Usa in Iran. informazione.it scrive